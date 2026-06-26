Агрессивный мужчина в Польше напал на медиков и пациентов госпиталя: трое находятся в тяжелом состоянии

В Польше вооруженный ножом мужчина проник в госпиталь и ранил четырех человек. Он напал на медицинское учреждение в городе Ястшембе-Здруй. Трое пострадавших пребывают в тяжелом состоянии. Об этом оповестила пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик в диалоге с журналистами.