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Агрессивный мужчина в Польше напал на медиков и пациентов госпиталя: трое находятся в тяжелом состоянии

Мужчина напал с ножом на людей в госпитале польского города Ястшембе-Здруй.

Источник: Комсомольская правда

В Польше вооруженный ножом мужчина проник в госпиталь и ранил четырех человек. Он напал на медицинское учреждение в городе Ястшембе-Здруй. Трое пострадавших пребывают в тяжелом состоянии. Об этом оповестила пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик в диалоге с журналистами.

Она сообщила, что напавшего удалось задержать. По словам главы госпиталя Артура Плоха, мужчина ранил врача, медсестру и пациенток. На месте ЧП работают сотрудники полиции, уведомил он.

«Самое легкое ранение получила медсестра — у нее травма верхней конечности. Три других человека получили колотые раны груди, у одного человека также раны на шее», — поделился подробностями Артур Плох.

Месяцем ранее в Польше силовики устроили вооруженную погоню за гражданином Беларуси. Он ехал по автодороге S8 неподалеку от города Сыцув. Водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей. СК проводит проверку.