Соответствующее предложение прозвучало от мэра Хабаровска на торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию образования Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края». Сергей Кравчук доложил Дмитрию Демешину совместно промежуточные итоги работы организации, объединяющей 199 муниципалитетов из 204 действующих в регионе. За годы существования Совет создал эффективную систему взаимодействия «Губернатор — городские и муниципальные округа (районы) — поселения — жители». ТОСы (территории общественного самоуправления) — важный элемент этой системы. «Краевая программа ТОС показала высокую эффективность. В связи с этим хочу выйти с предложением от глав муниципальных образований и жителей региона — сформировать новую программу поддержки ТОС до 2030 года с увеличением финансирования до 1 миллиарда рублей», — сказал Сергей Кравчук. Губернатор Дмитрий Демешин поддержал инициативу. «В любых наших действиях по благоустройству территорий, приведении их в порядок мы ориентируемся на пожелания и мнения жителей. Таков принцип, который определил наш президент, этого же придерживаемся при формировании Народной программы “Единой России”, и в целом в работе. ТОСы включают жителей в задачи по благоустройству и развитию своих территорий. Поэтому считаю правильным поддержать инициативы активистов территориальных общественных самоуправлений и увеличить финансирование на предлагаемые проекты в два раза — постепенно, в течение ближайших трех лет», — отметил глава региона. Таким образом, если сейчас на поддержку территориальных общественных самоуправлений в Хабаровском крае в год выделяется 500 млн рублей, то уже через три года эта сумма увеличится в два раза — до 1 млрд.
Дмитрий Демешин поддержал инициативу Сергея Кравчука об увеличении финансирования программы поддержки ТОС до 1 млрд рублей
Соответствующее предложение прозвучало от мэра Хабаровска на торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию образования Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края». Сергей Кравчук доложил Дмитрию Демешину совместно промежуточные итоги работы организации, объединяющей 199 муниципалитетов из 204 действующих в регионе. За годы существования Совет создал эффективную систему взаимодействия "Губернатор — городские и муниципальные округа (районы) — поселения —.
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