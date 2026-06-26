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В Госдуме предложили делать скидки в банях во время отключения воды

В России предложили ввести льготы на посещение общественных бань во время отключения горячей воды.

В России предложили ввести льготы на посещение общественных бань во время отключения горячей воды. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он напомнил, что право на льготное посещение бань и размер скидки устанавливают региональные власти. По словам парламентария, в некоторых городах льготы уже действуют для граждан, которые живут в домах без горячего водоснабжения.

«Хочу обратить внимание на то, что в период отключения горячей воды граждане, по сути, становятся в один ряд с льготниками, проживающими в жилых помещениях, в которых отсутствует система горячего водоснабжения. Поэтому для них на это время и стоит ввести данную льготу», — сказал Игорь Антропенко.

Он также считает, что для граждан, у которых уже есть льготы, посещение общественных бань на время отключения горячей воды можно сделать бесплатным.