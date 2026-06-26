В Госдуме предложили делать скидки в банях во время отключения воды

«Хочу обратить внимание на то, что в период отключения горячей воды граждане, по сути, становятся в один ряд с льготниками, проживающими в жилых помещениях, в которых отсутствует система горячего водоснабжения. Поэтому для них на это время и стоит ввести данную льготу», — сказал Игорь Антропенко.