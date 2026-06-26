Румынка под видом эскорт-модели отравила двух мужчин в Великобритании

В Великобритании 31-летняя румынка Адина Михай, выдававшая себя за эскорт-модель, призналась в отравлении двух бизнесменов с помощью сильнодействующего транквилизатора. Об этом в среду, 24 июня, сообщает The Telegraph.
Михай знакомилась с состоятельными мужчинами через сайт, втиралась в доверие и уговаривала выпить вина с добавлением препарата. Когда жертва теряла сознание, она крала часы, наличные и ценности, пока сообщник Мадалин Думитру ждал снаружи.
В августе 2024 года жертвой стала 83-летний миллионер Малкольм Кинг — его нашли мертвым в особняке. В июле 2025-го при аналогичных обстоятельствах погиб 37-летний управляющий директор Гэри Моуат. Еще двое мужчин выжили, но были ограблены. Пару арестовали в июле 2025 года, когда они покидали дом пятой потенциальной жертвы. На суде они признали вину. Судья предупредила о значительных сроках. Полиция не исключает других жертв, говорится в сообщении.
Ранее в бразильском городе Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо скончались, попробовав торт, который им принес муж племянницы. Судмедэксперты обнаружили в остатках пирога тербуфос — токсичное вещество, используемое в производстве пестицидов и агрохимикатов.