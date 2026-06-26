Румынка под видом эскорт-модели отравила двух мужчин в Великобритании

В августе 2024 года жертвой стала 83-летний миллионер Малкольм Кинг — его нашли мертвым в особняке. В июле 2025-го при аналогичных обстоятельствах погиб 37-летний управляющий директор Гэри Моуат. Еще двое мужчин выжили, но были ограблены. Пару арестовали в июле 2025 года, когда они покидали дом пятой потенциальной жертвы. На суде они признали вину. Судья предупредила о значительных сроках. Полиция не исключает других жертв, говорится в сообщении.