Трамп: США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий подземных толчков.
«У них было ужасное землетрясение… но мы им поможем», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков.
По последним данным, погибли не менее 188 человек, ещё более 1,5 тысячи человек получили травмы. Более 40 тысяч человек пропали без вести. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.
В Госдепе США заявили, что Венесуэла получила поддержку двух спасательных отрядов из Соединённых Штатов.