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Трамп: США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий мощных подземных толчков.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий подземных толчков.

«У них было ужасное землетрясение… но мы им поможем», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков.

По последним данным, погибли не менее 188 человек, ещё более 1,5 тысячи человек получили травмы. Более 40 тысяч человек пропали без вести. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

В Госдепе США заявили, что Венесуэла получила поддержку двух спасательных отрядов из Соединённых Штатов.

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