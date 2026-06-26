Суд дал 10 лет приморцу за мошенничество с иномарками

Суд в Приморском крае вынес приговор 38-летнему жителю Находки, признанному виновным в мошенничестве, связанном с поставками автомобилей из Японии. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчина получил 10 лет лишения свободы.
По данным ведомства, фигурант признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей.
Следствие и суд установили, что с 2019 по 2022 год осужденный организовал сеть офисов в Приморье. Под предлогом доставки автомобилей из Японии участники преступной группы получали от клиентов полную предоплату, после чего обязательства не исполняли.
Как уточнили в прокуратуре, потерпевшими по делу признаны 18 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 17 млн рублей.
По материалам дела, вместо обещанных автомобилей злоумышленники передавали клиентам отдельные запчасти, выдавая их за поставленные транспортные средства.
Приговор пока не вступил в законную силу. В прокуратуре отметили, что уголовное дело было рассмотрено с учетом позиции государственного обвинителя, представившего суду доказательства причастности подсудимого к организации преступной схемы.
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