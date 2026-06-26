Правительство РФ утвердило перечень сведений, которые будут включены в цифровой профиль иностранца

Так, в перечне значатся персональные данные. В том числе, имя, пол, возраст, судимость и сроки постановки на учет. Кроме того, цифровой профиль будет учитывать сведения о праве иностранца на управление автомобилем или судном, владение недвижимостью, разрешение на работу, банковские счета. В профиле также укажут дополнительные данные.