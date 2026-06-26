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Правительство РФ утвердило перечень сведений, которые будут включены в цифровой профиль иностранца

В РФ определили, какие пункты будет содержать цифровой профиль иностранца.

Источник: Комсомольская правда

МВД России в конце мая 2026 года разработало единый ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Он станет доступным для использования с июля. Правительство РФ определило, какие пункты будет обязательно содержать цифровой профиль иностранца, цитирует документ ТАСС.

Так, в перечне значатся персональные данные. В том числе, имя, пол, возраст, судимость и сроки постановки на учет. Кроме того, цифровой профиль будет учитывать сведения о праве иностранца на управление автомобилем или судном, владение недвижимостью, разрешение на работу, банковские счета. В профиле также укажут дополнительные данные.

Наполнять ресурс будут различные ведомства. Например, МВД, Минцифры, ФСБ, МИД, МЧС, ФНС, Минпросвещения, Роспотребнадзор и другие структуры.

РФ между тем закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге. Соответствующий шаг принят в качестве ответной меры. Посол Румынии в РФ был вызван в МИД 25 июня.

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