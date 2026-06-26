Юрист рассказал о подвохе с договором ренты для пенсионеров

В свою очередь, пенсионеры после регистрации договора в Росреестре теряют право собственности на жилье — оно принадлежит плательщику ренты. А обязанности по объемам и качеств обеспечения в законе прописаны неоднозначно. Это создает возможность злоупотреблений, психологического давления и манипуляций. Возвращение собственности сопряжено с немалыми сложностями.