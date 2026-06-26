Юрист рассказал о подвохе с договором ренты для пенсионеров

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Коммерческие компании и соццентры предлагают пенсионерам заключить договор пожизненного содержания с иждивением, однако такой договор таит риски для обеих сторон, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
По словам эксперта, пенсионер может в любой момент обратиться в суд с требованием расторгнуть договор. При этом бремя доказывания исполнения обязательств ложится на плательщика ренты.
«В моей практике есть пример, когда пенсионерка обратилась за расторжением такого договора, ответчики не собрали достаточное количество доказательств, чтобы подтвердить исполнение своих обязанностей, — и договор расторгли», — говорит Базылев.
В свою очередь, пенсионеры после регистрации договора в Росреестре теряют право собственности на жилье — оно принадлежит плательщику ренты. А обязанности по объемам и качеств обеспечения в законе прописаны неоднозначно. Это создает возможность злоупотреблений, психологического давления и манипуляций. Возвращение собственности сопряжено с немалыми сложностями.
Поэтому при заключении подобного договора следует фиксировать все чеки о переводах денежных средств и покупках продуктов. Это поможет сторонам защитить свои интересы, советует Базылев.