В Красноярском крае запретили снимать критически важные объекты и распространять о них информацию

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, направленный на обеспечение безопасности населения и критически важных объектов региона. Документ вводит запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение сведений определенного характера в СМИ и интернете, в том числе в социальных сетях.
Теперь запрещено распространение информации:
о расположении объектов военной инфраструктуры, систем связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности, ЖКХ, мостов и других значимых сооружений. о расположении сил и средств вооруженных сил и правоохранительных органов, включая места их временной дислокации и организации несения службы; о последствиях атак беспилотников, включая данные, позволяющие определить их тип, место падения, запуска или траекторию полета, а также сведения о месте атаки, факте поражения объектов и характере нанесенного ущерба; также нельзя фиксировать факты работы систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и иных средств противодействия БПЛА.
За нарушение предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан составит от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
«Запрет не распространяется на информацию, официально опубликованную в СМИ, в интернете и социальных сетях органами государственной власти и органами местного самоуправления. Аналогичные меры обеспечения безопасности действуют в большинстве регионов России», — прокомментировали в правительстве Красноярского края.
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