В Красноярском крае запретили снимать критически важные объекты и распространять о них информацию

За нарушение предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан составит от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.