Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 37 тысяч рублей

Согласно данным фонда, самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 38 867 рублей, в Камчатском крае — 37 662 рубля, в Магаданской области — 37 497 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 37 090 рублей.