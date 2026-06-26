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Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 37 тысяч рублей

Самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения граждан России в мае 2026 года превысил 37 тысяч рублей в пяти регионах страны, свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным фонда, самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 38 867 рублей, в Камчатском крае — 37 662 рубля, в Магаданской области — 37 497 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 37 090 рублей.

В целом по стране средняя пенсия граждан в мае 2026 года составила 25 399 рублей.

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