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Значительная часть Запорожской области осталась без света

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы на значительной территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области», — написал политик в мессенджере Max.

Балицкий отметил, что жизненно важные объекты не отключены от энергоснабжения. По его словам, энергетические службы уже работают над восстановлением и стабилизацией подачи света.

Напомним, вся территория Херсонской области в ночь на 26 июня оказалась обесточена. Глава региона Владимир Сальдо уточнил, что жители округов находятся без света полностью или частично.

Ранее KP.RU сообщал, что в Крыму произошло частичное отключение электричества. По данным оперативного штаба, проблемы в системе энергоснабжения привели к тому, что свет пропал в нескольких крупных городах и районах.

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