В Хабаровском крае ожидается дождь и грозовые явления

Осадки затронут разные части региона: в южных и центральных районах прогнозируют кратковременный дождь, местами — ливень и грозу. Температурный режим в южных районах ночью — от +12 до +17 градусов, днём — от +22 до +27 градусов; в центральных районах ночью — от +6 до +16 градусов, днём — от +11 до +23 градусов. Ветер в этих зонах — юго западный либо разных направлений, со скоростью от 2 до 14 м/с.