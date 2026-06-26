В США считают, что Трамп неохотно общается с Зеленским: он выйдет на контакт с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп неохотно выходит на контакт с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он может передать эти беседы своей команде. Такое предположение высказал профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд в комментарии РИА Новости.