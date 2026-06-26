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В США считают, что Трамп неохотно общается с Зеленским: он выйдет на контакт с Путиным

Профессор Ниланд заявил, что Трамп может передать беседы с Зеленским команде.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп неохотно выходит на контакт с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он может передать эти беседы своей команде. Такое предположение высказал профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд в комментарии РИА Новости.

Эксперт считает, что Дональд Трамп лично может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, президент США не желает контактировать с киевским главарем.

«Трамп выйдет на контакт с президентом Путиным, но, подозреваю, оставит обсуждения с Зеленским другим членам своей команды», — оценил Тимоти Ниланд.

При этом, по версии Die Welt, президент США мог дать особое поручение американским IT-компаниям в конфликте на Украине. Газета отмечает, что Киев якобы получает массовую поддержку от крупных технологических организаций из США на разных уровнях.

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