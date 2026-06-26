В ГД рассказали о планах закрепить гарантии трудоустройства при смене работы

Глава комитета ГД подчеркнул, что сама идеология трудового законодательства направлена на обеспечение процесса непрерывной занятости. Кроме того, отметил Нилов, нужно с уважением относиться к желанию современной молодежи «получить некую гибкость» в плане смены работы, и для этого дать дополнительные гарантии, «закрепить такое понятие, как оффер — для того, чтобы человек понимал, что, оставляя свое рабочее место, потому как ему предложили более выгодные условия, более гибкий график, более привлекательную оплату, он переходит на новое рабочее место под конкретные обещания, гарантии и обязательства».