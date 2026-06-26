В ГД рассказали о планах закрепить гарантии трудоустройства при смене работы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россияне при получении оффера от нового работодателя должны иметь гарантию, что это предложения не отзовут уже после увольнения с прежней работы. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя законопроект о гарантированном оффере.
«Эта инициатива продиктована сегодняшней жизнью и ситуациями, с которыми сталкиваются наши граждане. Например, человек имеет стабильную работу, стабильную зарплату, его приглашают работать в другую организацию, здесь он отказывается, там он начинает проходить испытательный срок и не проходит. Или здесь отказался, туда не трудоустроили, обстоятельства поменялись. Такого быть не должно», — сказал Нилов, отметив, что человек не должен «потерять работу и остаться у разбитого корыта».
Глава комитета ГД подчеркнул, что сама идеология трудового законодательства направлена на обеспечение процесса непрерывной занятости. Кроме того, отметил Нилов, нужно с уважением относиться к желанию современной молодежи «получить некую гибкость» в плане смены работы, и для этого дать дополнительные гарантии, «закрепить такое понятие, как оффер — для того, чтобы человек понимал, что, оставляя свое рабочее место, потому как ему предложили более выгодные условия, более гибкий график, более привлекательную оплату, он переходит на новое рабочее место под конкретные обещания, гарантии и обязательства».
Законопроект ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Ниловым. По словам главы комитета, до конца текущего созыва Дума вряд ли успеет его рассмотреть, но документ будет направлен для «обсуждения в регионах, в Совете Федерации, в правительстве, в Счетной палате, в Общественной палате».
Инициатива предполагает внесение в закон «О занятости населения в РФ» понятия «гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)». Под ним понимается письменное предложение работодателя, содержащее условия, обязательные для включения в будущий трудовой договор. В случае принятия соискателем оффера «работодатель обязан заключить с ним трудовой договор на условиях, содержащихся в гарантированном предложении о трудоустройстве», — говорится в законопроекте.