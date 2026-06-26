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Минобрнауки рассмотрит инициативу об отсрочке платежа за обучение для беременных

С такой идеей ранее выступили депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ готово рассмотреть инициативу о предоставлении отсрочки платежа за обучение в вузе для беременных студенток в случае ее официального поступления в ведомство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

Ранее сообщалось, что депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением предоставлять полгода рассрочки оплаты обучения в вузе беременным студенткам и одиноким матерям.

«Минобрнауки России рассмотрит данную инициативу в установленном порядке в случае ее поступления в ведомство», — говорится в ответе пресс-службы на соответствующий запрос.