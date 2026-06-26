Минобрнауки рассмотрит инициативу об отсрочке платежа за обучение для беременных

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ готово рассмотреть инициативу о предоставлении отсрочки платежа за обучение в вузе для беременных студенток в случае ее официального поступления в ведомство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.