ЕС влип на €3 млрд ежегодно из-за крупного кредита Украине

Евросоюзу предстоит платить 3 миллиарда евро в год из своего бюджета в качестве процентов по кредиту в 90 миллиардов евро, который Еврокомиссия привлекла для финансирования Украины в 2026—2027 годах. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции для Украины в Гданьске.