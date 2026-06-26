Красноярцам рассказали, как выбрать киви и правильно его хранить

При покупке специалисты советуют обращать внимание на кожицу плода. Она должна быть сухой, ворсистой, без морщин, пятен и вмятин, с равномерным цветом. Спелый киви должен быть плотным, но не твердым. Слишком мягкий плод может быть перезревшим. Также стоит проверить место плодоножки, оно должно быть сухим, а при нажатии из него не должен выделяться сок.