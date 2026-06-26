Красноярцам рассказали, как выбрать киви и правильно его хранить

Жителям Красноярского края рассказали, как правильно выбрать и хранить киви. Советы дали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
При покупке специалисты советуют обращать внимание на кожицу плода. Она должна быть сухой, ворсистой, без морщин, пятен и вмятин, с равномерным цветом. Спелый киви должен быть плотным, но не твердым. Слишком мягкий плод может быть перезревшим. Также стоит проверить место плодоножки, оно должно быть сухим, а при нажатии из него не должен выделяться сок.
Если киви продаются в контейнере, нужно внимательно осмотреть упаковку. От покупки лучше отказаться, если внутри есть подгнившие плоды или конденсат. Киви средней спелости рекомендуют хранить в холодильнике, но не в морозилке. При температуре до 10 градусов плоды могут оставаться свежими до 1,5 или 2 месяцев.
При этом резких перепадов температуры лучше избегать, так как они сокращают срок хранения. Слишком спелые киви даже в холодильнике пролежат не больше двух недель. Перед закладкой в холодильник плоды не стоит мыть. После мытья они быстрее начинают портиться.