Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали, как выбрать киви и правильно его хранить

Жителям Красноярского края рассказали, как правильно выбрать и хранить киви.

Жителям Красноярского края рассказали, как правильно выбрать и хранить киви. Советы дали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

При покупке специалисты советуют обращать внимание на кожицу плода. Она должна быть сухой, ворсистой, без морщин, пятен и вмятин, с равномерным цветом. Спелый киви должен быть плотным, но не твердым. Слишком мягкий плод может быть перезревшим. Также стоит проверить место плодоножки, оно должно быть сухим, а при нажатии из него не должен выделяться сок.

Если киви продаются в контейнере, нужно внимательно осмотреть упаковку. От покупки лучше отказаться, если внутри есть подгнившие плоды или конденсат. Киви средней спелости рекомендуют хранить в холодильнике, но не в морозилке. При температуре до 10 градусов плоды могут оставаться свежими до 1,5 или 2 месяцев.

При этом резких перепадов температуры лучше избегать, так как они сокращают срок хранения. Слишком спелые киви даже в холодильнике пролежат не больше двух недель. Перед закладкой в холодильник плоды не стоит мыть. После мытья они быстрее начинают портиться.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше