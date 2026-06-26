Популярные у хабаровчан российские сервисы исчезли с витрины AppStore

Сразу несколько популярных российских сервисов исчезли из магазина приложений Apple. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Недоступны для загрузки шесть отдельных сервисов VK: VK Музыка, VK Видео, VK Мессенджер, приложение Дзен, почта Mail.ru и соцсеть Одноклассники.
Найти их теперь нельзя я ни через поиск, ни по прямой ссылке. При попытке найти приложения AppStore направляет на ссылку аналогичных приложений.
Отмечается, что у тех, кто скачал приложения раньше, все работает в обычном режиме. Apple убирает программу из витрины, но не удаляет ее с устройств.
Однако владельцем «яблочных» смартфонов расстраиваться рано, поскольку по-прежнему работают web-версии сервисов.