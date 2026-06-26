Названы самые необычные летние подработки

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Новые подработки начали появляться в России этим летом, среди самых необычных — сборщик клубники и разнорабочий на откачку меда, рассказали РИА Новости эксперты «Авито Подработки».
«Лето — традиционный пик спроса на временную занятость. Вместе с наступлением сезона появляются и нестандартные предложения, которые практически не встречаются в другие месяцы. Например, тем, кто предпочитает свежий воздух и размеренный ритм работы, подойдет подработка сборщиком клубники в Липецкой области», — выяснили эксперты.
В этом регионе сборщикам клубники предлагают сдельную и ежедневную оплату — 47 рублей за килограмм.
Тем, кто не боится ручного труда и любит сладкое, Алтайский край предлагает работу на пасеке — откачку меда. Вознаграждение — от 3 до 5 тысяч рублей за смену.
В Калининградской области можно найти подработку по продаже кукурузы (50 рублей за проданный початок).
«Летняя подработка давно вышла за рамки привычных форматов: все больше предложений предполагают нестандартные задачи, живое общение и возможность попробовать себя в новой роли. Так, например, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков выросло на 34%, а вслед за ним увеличился и спрос со стороны исполнителей по всей России на 13%» — прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.