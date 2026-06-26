Названы самые необычные летние подработки

«Летняя подработка давно вышла за рамки привычных форматов: все больше предложений предполагают нестандартные задачи, живое общение и возможность попробовать себя в новой роли. Так, например, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков выросло на 34%, а вслед за ним увеличился и спрос со стороны исполнителей по всей России на 13%» — прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.