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Глава МИД Израиля Саар представит резолюцию о признании геноцида армян

Саар считает признание геноцида армян моральным долгом.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что намерен вынести на рассмотрение правительства и парламента проект резолюции об официальном признании геноцида армян в Османской империи.

«На следующем заседании израильского правительства я представлю проект резолюции официального признания правительством Израиля геноцида армян», — написал он в социальной сети X.

Саар уточнил, что признание геноцида армян является моральным и историческим долгом. Он добавил, что Израиль должен выступать против отрицания, преуменьшения или искажения исторических фактов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий в XX веке. По его словам, массовая жестокая расправа над беззащитными людьми, которых убивали, ранили и изгоняли из родных мест, потрясла весь мир.

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