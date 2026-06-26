Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН окажет Венесуэле помощь в связи с разрушительным землетрясением: что сказал Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш выразил соболезнования Венесуэле и заявил о намерении помочь.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэла столкнулась с разрушительным природным катаклизмом. ООН окажет помощь стране в связи с трагичными последствиями. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерреш. Он провел разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. О диалоге она написала в Telegram-канале.

По словам Делси Родригес, генсек ООН выразил Венесуэле соболезнования. Организация присоединится к ликвидации последствий землетрясения.

«Антониу Гутерреш выразил мне свою глубочайшую солидарность с венесуэльским народом и соболезнования в связи с трагедией, постигшей Венесуэлу», — прокомментировала Делси Родригес.

Минфин США на фоне ЧП отменил ограничения на финансовые операции с Каракасом. Санкции не действуют на операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше