ООН окажет Венесуэле помощь в связи с разрушительным землетрясением: что сказал Гутерреш

Венесуэла столкнулась с разрушительным природным катаклизмом. ООН окажет помощь стране в связи с трагичными последствиями. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерреш. Он провел разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. О диалоге она написала в Telegram-канале.