ООН окажет Венесуэле помощь в связи с разрушительным землетрясением: что сказал Гутерреш

По словам Делси Родригес, генсек ООН выразил Венесуэле соболезнования. Организация присоединится к ликвидации последствий землетрясения.
«Антониу Гутерреш выразил мне свою глубочайшую солидарность с венесуэльским народом и соболезнования в связи с трагедией, постигшей Венесуэлу», — прокомментировала Делси Родригес.
Минфин США на фоне ЧП отменил ограничения на финансовые операции с Каракасом. Санкции не действуют на операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения.
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