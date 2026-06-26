Генсек ООН предложил Венесуэле помощь после землетрясения

По информации властей страны, жертвами землетрясения стали не менее 188 человек, еще 1520 получили травмы. Пропавшими без вести числятся 157 человек, более 200 человек, по официальным данным, остаются под завалами. Стихия привела к разрушению жилых домов, повреждению объектов инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны.