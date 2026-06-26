Генсек ООН предложил Венесуэле помощь после землетрясения

Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил соболезнования Венесуэле в связи с последствиями разрушительного землетрясения и заявил о готовности организации оказать необходимую помощь. Об этом сообщила уполномоченный президента Венесуэлы Дельси Родригес.
По словам Родригес, во время телефонного разговора глава ООН выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил готовность всемирной организации подключиться к ликвидации последствий стихийного бедствия и поддержать усилия по реагированию на чрезвычайную ситуацию.
Ранее в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. По данным Геологической службы США, магнитуда первых составила 7,2, вторых — 7,5. После основных толчков были зафиксированы еще 30 афтершоков.
По информации властей страны, жертвами землетрясения стали не менее 188 человек, еще 1520 получили травмы. Пропавшими без вести числятся 157 человек, более 200 человек, по официальным данным, остаются под завалами. Стихия привела к разрушению жилых домов, повреждению объектов инфраструктуры и больниц, а также к закрытию главного аэропорта страны.
Ранее соболезнования в связи с последствиями землетрясения Венесуэле также выразил Владимир Путин. Российская сторона заявила о готовности оказать Каракасу необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
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