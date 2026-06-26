Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони и Макрон договорились о коалиции для поддержки Ливана

Италия и Франция договорились о создании «коалиции для поддержки Ливана» после завершения действия Временных сил ООН, заявила Джорджа Мелони.

Италия и Франция договорились о создании «коалиции для поддержки Ливана» после завершения действия Временных сил Организации Объединённых Наций, заявила Джорджа Мелони.

«В ситуации кризиса в Ливане Италия и Франция могут сыграть решающую роль. Миссия ООН завершается в конце года, и мы решили создать коалицию для поддержки Ливана и разработать план пост-ВСООНЛ», — сказала она.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации после завершения саммита в Антибе во Франции, в котором участвовал французский лидер Эммануэль Макрон.

Мелони отметила, что «главной задачей коалиции являются гарантии безопасности в таком важном регионе».

«Италия и Франция всегда присутствовали в Ливане», — заявила она.

Напомним, по информации Daily Mail, Мелони закатила глаза после того, как Макрон сказал ей что-то на ухо на саммите G7.

По данным La Repubblica, у премьер-министра Италии Джорджи Мелони произошёл конфликт с лидерами ЕС по вопросам, связанным с Украиной.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше