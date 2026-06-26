Мелони и Макрон договорились о коалиции для поддержки Ливана

Италия и Франция договорились о создании «коалиции для поддержки Ливана» после завершения действия Временных сил Организации Объединённых Наций, заявила Джорджа Мелони.
«В ситуации кризиса в Ливане Италия и Франция могут сыграть решающую роль. Миссия ООН завершается в конце года, и мы решили создать коалицию для поддержки Ливана и разработать план пост-ВСООНЛ», — сказала она.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации после завершения саммита в Антибе во Франции, в котором участвовал французский лидер Эммануэль Макрон.
Мелони отметила, что «главной задачей коалиции являются гарантии безопасности в таком важном регионе».
«Италия и Франция всегда присутствовали в Ливане», — заявила она.
Напомним, по информации Daily Mail, Мелони закатила глаза после того, как Макрон сказал ей что-то на ухо на саммите G7.
По данным La Repubblica, у премьер-министра Италии Джорджи Мелони произошёл конфликт с лидерами ЕС по вопросам, связанным с Украиной.