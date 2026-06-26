Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный в мире вид рака

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
«Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи», — сказал Каприн.
Кроме того, по словам онколога, у женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы.
«При этом и у мужчин, и у женщин в число наиболее распространенных злокачественных новообразований входит также колоректальный рак, который занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности», — заключил Каприн.