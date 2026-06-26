Лососевая путина в Хабаровском крае идёт скромнее ожидаемого

Лососевая путина в Хабаровском крае пока развивается медленнее ожиданий, но рыбопромышленники сохраняют сдержанный оптимизм. Об этом сообщает портал Fishnews со ссылкой на президента Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергея Рябченко.
Промысел лососей в подзоне Приморье, которая относится к территории Хабаровского края, официально стартовал 30 мая. Пока в Татарском проливе добыто около 370 тонн горбуши — для сезона это ещё довольно скромный результат.
При этом в отрасли считают, что делать окончательные выводы рано. По словам Сергея Рябченко, весенний скат 2025 года даёт основания рассчитывать на дальнейшие подходы рыбы, а значит, путина ещё может набрать ход.
Особые надежды рыбаки связывают с июлем. Горбуша в этот период, как ожидают специалисты, может идти ещё около двадцати дней, поэтому у промысла остаётся время, чтобы выйти на более заметные объёмы.
Общий прогноз по вылову горбуши в подзоне Приморье для Хабаровского края на этот год составляет 6,7 тысячи тонн. Пока сезон выглядит осторожным, но природные факторы позволяют представителям отрасли ждать, что Приамурье ещё порадует уловами.