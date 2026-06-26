ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных в исправительных центрах

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН России.
По данным службы, за год показатель вырос на 16%. В первом квартале 2025 года средняя зарплата осужденных к принудительным работам составляла около 37,5 тыс. рублей.
Представитель ФСИН России добавил, что в отдельных случаях зарплата осужденных достигает около 100 тыс. рублей. Такой заработок возможен, например, в исправительных центрах Мордовии.
Сейчас в России работают около 55 исправительных центров и более 350 участков, функционирующих как такие центры. Наказание в виде принудительных работ отбывают порядка 50 тыс. человек.
Исправительные центры — это специализированные учреждения уголовно-исполнительной системы, предназначенные для отбывания наказания в виде принудительных работ. Они выступают более мягкой альтернативой тюремному заключению. В центрах осужденные проживают в общежитиях, но обязаны трудиться на предприятиях.