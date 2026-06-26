Голкипер Ислам Имамов покинул «СКА-Хабаровск»

Вратарь пополнил состав армейской команды летом 2022 года и провел в клубе с берегов Амура четыре полных сезона в ФНЛ. В общей сложности он отыграл за «СКА-Хабаровск» 84 матча в Чемпионате ФНЛ и Кубке России по футболу. Начав третьим вратарем красно-синих, Ислам Имамов быстро занял место основного голкипера дальневосточников и завоевал любовь болельщиков армейцев. Но сейчас он принял решение сменить «СКА-Хабаровск» на клуб «Пари НН».