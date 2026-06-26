5 школ и 12 детсадов строятся в Хабаровском крае

Сейчас в Хабаровском крае ведется строительство и реконструкция 5 школ и 12 детских садов — по этому показателю регион занимает первое место среди субъектов ДФО. Речь об этом шла на расширенном заседании правительства края. «Мы стараемся делать больше для людей. Никто на Дальнем Востоке столько не строит, никто не имеет таких амбициозных задач. Мы слышим наших жителей и хотим воспитать достойных членов общества. Мы будем дальше это делать не для галочки, не для отчетности, а чтобы людям было лучше», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Среди строящихся и реконструируемых учреждений — школа № 38 и детский сад № 134 в районе Парус Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске — школы на Ореховой сопке, в микрорайоне Строитель, в Южном микрорайоне, а также 6 детских садов в Южном микрорайоне, один — на Ореховой сопке и другие.