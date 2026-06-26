Ситуацию с бензином в Красноярском крае назвали стабильной

На совещании в Правительстве края под председательством Алексея Медведева обсуждались меры по обеспечению стабильности топливного рынка. Главной задачей является бесперебойное снабжение бензином и дизельным топливом социально значимых объектов, муниципалитетов, северных районов, сельхозпроизводителей и госучреждений.
Представители профильных министерств и северных территорий доложили о текущих потребностях и возможных дефицитах. Общая оценка ситуации — стабильная, с достаточными запасами топлива на ближайшее время. Однако, отмечаются случаи срыва контрактов и отказов от участия в торгах из-за трудностей с отгрузкой на НПЗ.
Основной поставщик для государственных и муниципальных нужд, «Красноярскнефтепродукт», подтвердил готовность выполнить июньские обязательства. В розничной сети компании наблюдается ажиотажный спрос со стороны юридических лиц, закупающих топливо впрок, в то время как обычные потребители ведут себя более сдержанно. Для защиты интересов населения рассматривается введение ограничений на отпуск топлива.
Алексей Медведев поддержал эту инициативу, отметив ее эффективность у крупных игроков рынка. Он поручил подготовить детальный баланс топливных потребностей по всем категориям и поставщикам, а также разработать варианты экономии топлива с сохранением приоритетов социальной сферы. Кроме того, поручено изучить возможности контрактации с НПЗ других стран, включая Беларусь, Казахстан и Китай.
В целом, ситуация на топливном рынке оценивается как стабильная, за исключением временного ажиотажного спроса. Особое внимание уделяется северному завозу, заготовке кормов, уборке урожая, жизнеобеспечению и работе транспорта.