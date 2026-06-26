Ситуацию с бензином в Красноярском крае назвали стабильной

Алексей Медведев поддержал эту инициативу, отметив ее эффективность у крупных игроков рынка. Он поручил подготовить детальный баланс топливных потребностей по всем категориям и поставщикам, а также разработать варианты экономии топлива с сохранением приоритетов социальной сферы. Кроме того, поручено изучить возможности контрактации с НПЗ других стран, включая Беларусь, Казахстан и Китай.