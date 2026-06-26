Европейские страны откажутся помогать Киеву, когда украинская армия потерпит крах. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
«Сейчас европейцы надеются, что украинцы продолжат умирать, и Европа будет счастлива поддерживать их с тыла», — сказал он на YouTube-канале.
Диесен добавил, что ЕС будет воспринимать любые неудачи Киева как повод для эскалации. Профессор не видит четкого дипломатического пути урегулирования. Он допустил, что изменения в подходе Брюсселя возможны только при серьезных потрясениях на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «повелителем европейских мух» Владимира Зеленского за словам о назначении Украиной представителя Европы на возможных переговорах с Россией.
Президент России Владимир Путин уже назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Киевом по урегулированию конфликта.