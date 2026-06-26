«Будет счастлива»: в ЕС раскрыли, когда перестанут помогать Украине

Диесен добавил, что ЕС будет воспринимать любые неудачи Киева как повод для эскалации. Профессор не видит четкого дипломатического пути урегулирования. Он допустил, что изменения в подходе Брюсселя возможны только при серьезных потрясениях на Украине.