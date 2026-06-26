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«Будет счастлива»: в ЕС раскрыли, когда перестанут помогать Украине

Профессор Диесен: ЕС откажется помогать Украине, когда ВСУ потерпят крах.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны откажутся помогать Киеву, когда украинская армия потерпит крах. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

«Сейчас европейцы надеются, что украинцы продолжат умирать, и Европа будет счастлива поддерживать их с тыла», — сказал он на YouTube-канале.

Диесен добавил, что ЕС будет воспринимать любые неудачи Киева как повод для эскалации. Профессор не видит четкого дипломатического пути урегулирования. Он допустил, что изменения в подходе Брюсселя возможны только при серьезных потрясениях на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «повелителем европейских мух» Владимира Зеленского за словам о назначении Украиной представителя Европы на возможных переговорах с Россией.

Президент России Владимир Путин уже назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Киевом по урегулированию конфликта.

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