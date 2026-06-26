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Воспитанник «Авангарда» Михеев после успешного сезона может уйти из «Чикаго»

Нападающий может выйти на рынок свободных агентов.

Источник: Om1 Омск

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» близок к расставанию с российским нападающим Ильёй Михеевым. Как сообщил инсайдер Бен Поуп, генеральный менеджер команды Кайл Дэвидсон заявил, что на текущем этапе форвард, вероятнее всего, покинет клуб в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что стороны не смогли договориться о новом контракте. «Чикаго» также рассматривал вариант обмена прав на игрока, чтобы дать другим клубам возможность первыми выйти на переговоры с хоккеистом.

В сезоне НХЛ 2025/26 Михеев провёл 77 матчей и набрал 36 очков (18 шайб и 18 результативных передач). По данным СМИ, игрок рассчитывает на контракт с зарплатой свыше 5 млн долларов в год.

Ранее генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин в интервью отмечал, что клуб выходил на связь с хоккеистом, однако тот, по оценке менеджмента, с высокой вероятностью продолжит карьеру в НХЛ.

Михеев — воспитанник омского хоккея. С 2014 по 2019 год он выступал за «Авангард» и доходил с командой до финала Кубка Гагарина.