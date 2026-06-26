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Макрон заявил, что США больше не нейтральный посредник по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по вопросу урегулирования на Украине. Об этом он сообщил в четверг, 25 июня, после франко-итальянского саммита в Антибе. Трансляцию вел Елисейский дворец на видеохостинге YouTube.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по вопросу урегулирования на Украине. Об этом он сообщил в четверг, 25 июня, после франко-итальянского саммита в Антибе. Трансляцию вел Елисейский дворец на видеохостинге YouTube.

— США впервые подписали с нами документ (на саммите G7 — прим. «ВМ») который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником, — сказал Макрон.

По его словам, сейчас США поддерживают как предоставление военной помощи Киеву, так и введение санкций против России. Макрон также отметил, что наблюдается сближение позиций Европы и США по украинскому вопросу.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за секретной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в достоверности информации о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь российской территории. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что украинским СМИ нельзя верить.

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