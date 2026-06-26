Макрон заявил, что США больше не нейтральный посредник по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по вопросу урегулирования на Украине. Об этом он сообщил в четверг, 25 июня, после франко-итальянского саммита в Антибе. Трансляцию вел Елисейский дворец на видеохостинге YouTube.