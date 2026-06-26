Общественники оценили доступность авто-, железнодорожных и аэровокзалов Хабаровского края в рамках недели транспортной инфраструктуры

При этом в ряде населённых пунктов выявлены проблемные зоны. На вокзалах в Бикине, Комсомольске на Амуре, Николаевске на Амуре и на станции Мылки отмечены стёртые парковочные разметки, неудобные ручки на пандусах, узкие дверные проёмы, а также нехватка питьевых фонтанчиков, пеленальных мест и специальных санузлов.