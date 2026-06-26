Директор Новосибирского колледжа культуры и искусств Козиоров ушёл в отставку

Директор Новосибирского колледжа культуры и искусств Аркадий Козиоров покинул свой пост. Об этом сообщает «Континент Сибирь».
Козиоров возглавлял колледж с 2023 года. До назначения директором он около трёх лет работал в этом же учреждении заместителем директора по экономике и финансам.
Кадровые изменения в колледже стали ещё одной заметной перестановкой в культурной сфере региона. Ранее в июне стало известно об уходе Татьяны Ильиной с должности директора новосибирского театра «Старый дом».
Собеседники «Континента Сибирь» связывают уход Аркадия Козиорова с отставкой бывшего первого вице-губернатора Юрия Петухова, который курировал в том числе сферу культуры Новосибирской области. Сейчас Петухов находится под следствием. Источники издания считают, что после ухода команды бывшего вице-губернатора у руководителя колледжа могло стать меньше административной поддержки.
Официально причины отставки Аркадия Козиорова пока не раскрываются.