Пробел в законе: жара поставила британских рабочих под удар

Лонг-Бейли обратила внимание, что британское трудовое законодательство устанавливает минимальную температуру на рабочем месте, однако не содержит верхнего предела, при достижении которого работодатели были бы обязаны принимать дополнительные меры для защиты персонала. Такой подход, по ее словам, давно вызывает критику со стороны профсоюзов и специалистов по охране труда.