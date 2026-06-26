Пробел в законе: жара поставила британских рабочих под удар

Аномальная жара, охватившая Европу, поставила британских работников в уязвимое положение из-за отсутствия в законодательстве предельно допустимой температуры на рабочих местах. Об этом в статье для журнала Tribune заявила член палаты общин Великобритании Ребекка Лонг-Бейли.
По словам политика, наиболее сложная ситуация складывается для сотрудников пекарен, предприятий пищевой промышленности, складов, кухонь, заводов и строительных площадок. Многие из них не могут укрыться в помещениях с кондиционированием или продолжать работу в безопасных условиях из-за специфики своей деятельности.
Лонг-Бейли обратила внимание, что британское трудовое законодательство устанавливает минимальную температуру на рабочем месте, однако не содержит верхнего предела, при достижении которого работодатели были бы обязаны принимать дополнительные меры для защиты персонала. Такой подход, по ее словам, давно вызывает критику со стороны профсоюзов и специалистов по охране труда.
В публикации также отмечается, что длительное воздействие высоких температур способно привести к обезвоживанию, тепловому истощению, головокружению, проблемам с дыханием, снижению концентрации внимания и росту числа производственных травм. В тяжелых случаях тепловой стресс может стать причиной теплового удара и других опасных последствий.
Как подчеркнула Лонг-Бейли, Конгресс профсоюзов предлагает законодательно установить максимальную температуру на рабочих местах: +30°C для большинства работников и +27°C для тех, кто выполняет тяжелый физический труд. При превышении этих показателей работодатели, по мнению профсоюзов, должны быть обязаны принимать меры по снижению рисков для здоровья сотрудников.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.