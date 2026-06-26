Новосибирцам ответили, может ли ИИ быть преступником

Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров заявил, что ИИ не может быть субъектом преступления. Несмотря на внешнюю автономность алгоритмов, у них отсутствует сознание, воля и правосубъектность, поэтому отвечать за их действия будут исключительно люди.