Новосибирцам ответили, может ли ИИ быть преступником

Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров заявил, что ИИ не может быть субъектом преступления. Несмотря на внешнюю автономность алгоритмов, у них отсутствует сознание, воля и правосубъектность, поэтому отвечать за их действия будут исключительно люди.
В зону риска попадают все участники процесса: разработчики моделей, владельцы прав на софт, операторы систем и конечные пользователи. Главная задача сейчас — четко разграничить их обязанности на законодательном уровне, чтобы в случае причинения вреда нейросетью было точно понятно, кто именно должен нести ответственность.