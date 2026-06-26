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Новосибирцам ответили, может ли ИИ быть преступником

Главная задача сейчас — четко разграничить их обязанности на законодательном уровне.

Источник: Freepik

Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров заявил, что ИИ не может быть субъектом преступления. Несмотря на внешнюю автономность алгоритмов, у них отсутствует сознание, воля и правосубъектность, поэтому отвечать за их действия будут исключительно люди.

В зону риска попадают все участники процесса: разработчики моделей, владельцы прав на софт, операторы систем и конечные пользователи. Главная задача сейчас — четко разграничить их обязанности на законодательном уровне, чтобы в случае причинения вреда нейросетью было точно понятно, кто именно должен нести ответственность.