В Иркутске появились миниатюрные копии деревянных домов

Мастер-класс прошел в рамках арт-лаборатории фестиваля «Голос улиц».
Все арт-объекты разместили на улицах города. Каждый домик выполнен с высокой детализацией и повторяет облик настоящей деревянной архитектуры, сообщает пресс-служба мэрии.
Миниатюры можно увидеть в разных точках Иркутска: на фонарном столбе у памятника Ленину, на дереве на улице Литвинова, 10, возле усадьбы Дьяконова на Декабрьских Событий, 52, а также на Чехова, 4а, Российской, 19, Марата, 30 и рядом с усадьбой Шмотина на улице Кожова, 33.