В Иркутске появились миниатюрные копии деревянных домов

Миниатюры можно увидеть в разных точках Иркутска: на фонарном столбе у памятника Ленину, на дереве на улице Литвинова, 10, возле усадьбы Дьяконова на Декабрьских Событий, 52, а также на Чехова, 4а, Российской, 19, Марата, 30 и рядом с усадьбой Шмотина на улице Кожова, 33.