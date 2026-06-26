На пляже Ахлёстышева острова Русский появилась дополнительная парковка на 60 машиномест

Так, в этом году на Ахлестышева организовали дополнительную стоянку для автомобилей вместимостью около 60 машиномест. Новая парковка расположена у скульптуры «Лиса Влада» при въезде на пляж, полноценно запустить ее планируют уже в ближайшие выходные, отмечает пресс-служба мэрии.