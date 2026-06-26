На пляже Ахлёстышева острова Русский появилась дополнительная парковка на 60 машиномест

Так, в этом году на Ахлестышева организовали дополнительную стоянку для автомобилей вместимостью около 60 машиномест. Новая парковка расположена у скульптуры «Лиса Влада» при въезде на пляж, полноценно запустить ее планируют уже в ближайшие выходные, отмечает пресс-служба мэрии.
«Сейчас в качестве финального покрытия использована уплотненная щебенка, на последующих этапах площадка будет заасфальтирована. Для этого уже проведены все необходимые работы — участок отсыпан и выровнен, уложен геотекстиль, построен дренаж», — рассказали специалисты муниципального учреждения «Лазо».
На благоустроенном пляже также находится еще одна парковка вместимостью около ста автомобилей.