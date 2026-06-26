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На пляже Ахлёстышева острова Русский появилась дополнительная парковка на 60 машиномест

В теплый сезон на пляж Ахлестышева острова Русский приезжает отдохнуть множество горожан и гостей дальневосточной столицы. Муниципальное учреждение «Лазо» систематически работает над развитием и улучшением популярного общественного пространства.

Источник: НИА Владивосток

Так, в этом году на Ахлестышева организовали дополнительную стоянку для автомобилей вместимостью около 60 машиномест. Новая парковка расположена у скульптуры «Лиса Влада» при въезде на пляж, полноценно запустить ее планируют уже в ближайшие выходные, отмечает пресс-служба мэрии.

«Сейчас в качестве финального покрытия использована уплотненная щебенка, на последующих этапах площадка будет заасфальтирована. Для этого уже проведены все необходимые работы — участок отсыпан и выровнен, уложен геотекстиль, построен дренаж», — рассказали специалисты муниципального учреждения «Лазо».

На благоустроенном пляже также находится еще одна парковка вместимостью около ста автомобилей.