В Хабаровском крае после жалоб жителей заменили 50 электросчетчиков

В 2026 году по требованию главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края филиал ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» установил и заменил 50 индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре. Работы проведены после жалоб жителей на затягивание сроков. В этом случае жители могут требовать перерасчета платы за свет с понижающим коэффициентом 0,95, сообщает пресс-служба главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.
"Установка счетчиков электроэнергии — зона ответственности ресурсоснабжающей организации, и мы следим, чтобы права потребителей не нарушались, — прокомментировала начальник отдела контроля платы за жилищно-коммунальные услуги главного управления Татьяна Кириленко.
По словам Татьяны Кириленко, именно благодаря предостережениям Управления, 50 семей в двух городах края получили новые приборы учета. Это не просто цифры — за каждым обращением стоит конкретный человек, который ждал замены старого оборудования по полгода. В Управлении продолжат держать вопрос на контроле, чтобы жители края платили только за реально потребленную электроэнергию.
В Главное управление регулярно поступают жалобы от жителей края на долгое ожидание замены электросчетчиков, хотя по закону гарантирующий поставщик обязан заменить прибор учета в течение 6 месяцев, если истек срок поверки или эксплуатации, прибор сломался, либо житель или управляющая компания подали заявку на замену. После объявленных ПАО «ДЭК» предостережений, компания провела необходимые работы.
Напомним, что с 1 января этого года в России действует новый механизм защиты прав потребителей. Если гарантирующий поставщик не установил новый счетчик в срок, а собственник подал письменное обращение (через электронную почту, ГИС ЖКХ или личный кабинет) и прошло 30 дней, плата за электроэнергию рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,95. Это означает, что собственник будет платить меньше, пока ПАО «ДЭК» не выполнит свои обязательства.
При этом обязанность по установке счетчиков на холодную и горячую воду, а также газ лежит на самих собственниках жилья.