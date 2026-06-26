В Хабаровском крае после жалоб жителей заменили 50 электросчетчиков

Напомним, что с 1 января этого года в России действует новый механизм защиты прав потребителей. Если гарантирующий поставщик не установил новый счетчик в срок, а собственник подал письменное обращение (через электронную почту, ГИС ЖКХ или личный кабинет) и прошло 30 дней, плата за электроэнергию рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,95. Это означает, что собственник будет платить меньше, пока ПАО «ДЭК» не выполнит свои обязательства.