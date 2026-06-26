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В Красноярске дорожную разметку начал наносить высокоточный робот (видео)

В Красноярске для нанесения дорожной разметки используют роботизированный комплекс. Он работает с фигурной разметкой, для которой нужна высокая точность.

В Красноярске для нанесения дорожной разметки используют роботизированный комплекс. Он работает с фигурной разметкой, для которой нужна высокая точность.

Речь идет о стрелах, надписях, изображениях пешеходов, а также дублировании дорожных знаков на асфальте. Раньше такие элементы наносили вручную, и работа занимала больше времени. Робот может наносить фигурную разметку с нуля на новое покрытие, а также обновлять старую. Изношенные элементы он распознает с помощью специального оборудования и восстанавливает с сохранением геометрии.

Во время работы комплекс одновременно посыпает разметку стеклянными микрошариками. Это нужно, чтобы она была лучше видна в темное время суток и при недостаточном освещении. По данным подрядчика, использование роботизированного комплекса сокращает время нанесения элементов разметки в 10 раз. Если раньше для такой работы требовалось звено из трех разметчиков, то теперь с задачей справляется один оператор.

Работы выполняет подрядная организация «БРИЗ-Центр».