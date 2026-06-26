В Красноярске дорожную разметку начал наносить высокоточный робот (видео)

Во время работы комплекс одновременно посыпает разметку стеклянными микрошариками. Это нужно, чтобы она была лучше видна в темное время суток и при недостаточном освещении. По данным подрядчика, использование роботизированного комплекса сокращает время нанесения элементов разметки в 10 раз. Если раньше для такой работы требовалось звено из трех разметчиков, то теперь с задачей справляется один оператор.