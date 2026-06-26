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Краснокнижный лотос Комарова высадили на севере Приморья юные лесничие

Реликтовое краснокнижное растение — лотос Комарова — высадили в Красноармейском округе ребята из школьного лесничества «Амба».

Источник: Без источника

Экологический проект по сохранению биоразнообразия Приморья реализуют в селе Глубинное под чутким руководством сотрудников Рощинского филиала КГКУ «Приморское лесничество».

Работа над проектом началась еще весной. Юные защитники природы приступили к очистке береговой линии водоема от мусора и зарослей, подготавливая место для будущей посадки, следуя нацпроекту «Экологическое благополучие».

Школьники вместе с руководителями школьного лесничества Оксаной Косенко и Денисом Фищук приступили к подготовке семян — аккуратно подпилили оболочку орешков и поместили их в воду. Уже через три дня появились первые ростки, и проросшие семена ребята высадили на постоянное место. Кроме того, в озеро выпустили карасей.

«Посадка лотоса — это вклад в сохранение биоразнообразия региона. Лотос формирует уникальную микроэкосистему в водоеме, влияя на жизнь насекомых и других организмов, повышая устойчивость водной среды. Мы как руководители поддерживаем инициативу ребят и желаем, чтобы первые бутоны раскрылись уже в следующем сезоне и радовали жителей своим цветением», — поделилась руководитель школьного лесничества, помощник участкового лесничего Оксана Косенко.

В министерстве лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморского края подчеркнули, что лотос Комарова относится к охраняемым видам, поэтому в дикой природе его запрещено срезать или выкапывать. Проект школьного лесничества предусматривает искусственное размножение и высадку растения, что соответствует природоохранному законодательству.

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