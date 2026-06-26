Краснокнижный лотос Комарова высадили на севере Приморья юные лесничие

Школьники вместе с руководителями школьного лесничества Оксаной Косенко и Денисом Фищук приступили к подготовке семян — аккуратно подпилили оболочку орешков и поместили их в воду. Уже через три дня появились первые ростки, и проросшие семена ребята высадили на постоянное место. Кроме того, в озеро выпустили карасей.