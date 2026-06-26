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В России не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для СИМ

Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки для СИМ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там рассказали, что сейчас в стране уже действуют специальные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других СИМ, например, «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Велосипедная дорожка» или «Движение на велосипедах и мопедах запрещено».

«Введение дополнительных дорожных знаков для СИМ в настоящее время не планируется», — сказали в Росстандарте.