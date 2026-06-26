Не только губки: Названы 7 ошибок при уборке кухни, которые незаметно портят мебель и технику

Ещё одна частая ошибка — очищать только видимую часть раковины и забывать про слив. Именно там скапливаются остатки пищи и жир, из-за чего появляется неприятный запах. Раковину желательно промывать ежедневно, уделяя внимание не только сливу, но и зоне вокруг смесителя. После уборки поверхность лучше вытирать насухо, чтобы не образовывался известковый налёт.