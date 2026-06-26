Премия им. Арсеньева стала одним из мостов между книжными ярмарками России и Китая

Одним из важных итогов работы представителей оргкомитета Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева (16+) на 32-й Пекинской международной книжной ярмарке (16+, проходила в столице КНР 17−21 июня) стала договоренность о том, что межстрановой гуманитарный диалог будет продолжен на предстоящей 39-й Московской международной книжной ярмарке (16+, пройдет 2−6 сентября в Москве), сообщил корр. ИА PrimaMedia куратор Премии им. Арсеньева, известный российский издатель Роман Косыгин. Китайская делегация в статусе почетных гостей примет участие в презентационных и дискуссионных мероприятиях Премии, которые пройдут в рамках программы Московской ярмарки.
Напомним, что организацию и работу российского стенда на Пекинской международной книжной ярмарке (на котором и состоялась презентация Премии 19 июня) курирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнерами мероприятия 19 июня выступили МИА «Россия сегодня» в Китае (16+), Столичный педагогический университет (г. Пекин), Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ), сеть информационных агентств «PrimaMedia» (18+).
Модераторами диалога, в ходе которого были обсуждены темы сотрудничества оргкомитета Премии с русистами, переводчиками, университетами и литературным сообществом Китая и других стран АТР, выступили куратор Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева Роман Косыгин и лингвист, доктор филологических наук, профессор, директор института иностранных языков Чанчуньского университета, член жюри седьмого сезона Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева Ван Цзиньлин.
Премию им. Арсеньева назвали ярким примером «народной дипломатии» на книжной ярмарке в Пекине.
Общероссийская литературная Премия развивает свою международную составляющую в странах АТР.
Активная популяризация Премии им. Арсеньева в странах АТР проводится с 2023 года в рамках программы ежегодного международного форума «Литературные мосты: навстречу друг другу» (16+). За время проведения форума делегации российских писателей, издателей и журналистов выступили с презентациями Премии перед литературными и филологическими сообществами Китайской Народной Республики, Республики Корея, Вьетнама и Монголии.
Напомним также, что заявочная кампания восьмого сезона Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева завершается уже 30 июня. (16+) стартовала 1 февраля этого года и завершается 30 июня. Участие в литературном конкурсе Премии им. Арсеньева, согласно Положению, размещенному на ее официальном сайте, могут принимать российские и иностранные авторы художественных и документальных прозаических произведений на русском языке, посвященных прошлому, настоящему или будущему Дальнего Востока России. Организаторами Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева выступает Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив». Информационную поддержку Премии оказывает сеть информационных агентств «PrimaMedia».
Справка: Государственная Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» имени Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Впервые лауреаты Премии были названы в декабре 2019 года в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» в здании Российского фонда культуры.