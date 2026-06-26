Премия им. Арсеньева стала одним из мостов между книжными ярмарками России и Китая

Напомним также, что заявочная кампания восьмого сезона Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева завершается уже 30 июня. (16+) стартовала 1 февраля этого года и завершается 30 июня. Участие в литературном конкурсе Премии им. Арсеньева, согласно Положению, размещенному на ее официальном сайте, могут принимать российские и иностранные авторы художественных и документальных прозаических произведений на русском языке, посвященных прошлому, настоящему или будущему Дальнего Востока России. Организаторами Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева выступает Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив». Информационную поддержку Премии оказывает сеть информационных агентств «PrimaMedia».