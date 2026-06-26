Первую в этом сезоне дорогу отремонтировали в подшефном Дебальцево

Речь идет об участке улицы Октябрьской в селе Новогригоровка (входит в состав городского округа Дебальцево) в ДНР. Подрядчики заменили асфальт, установили автобусную остановку и дорожные знаки, а также нанесли свежую разметку. Ремонт этого объекта уже завершен, сейчас ведется его приемка службой заказчика. Стоит добавить, что губернатор Дмитрий Демешин держит на особом контроле ход работ по восстановлению дорожной инфраструктуры на подшефных территориях в Дебальцево. Большое внимание уделяется, в том числе ремонту дорог. Так, сейчас работы ведутся на улицах Ленина, Советской и Постышева в центре города.