Дело в цветах: пенсионер выстрелил в соседа в Партизанске

В апреле 2026 года у дома на улице Сосновой в селе Авангард между пенсионером и его 40-летним соседом вспыхнула ссора из-за поврежденных цветов на клумбе. В ходе нее 74-летний мужчина выстрелил из самодельного оружия в грудь потерпевшего. Решив, что убил его, скрылся, а оружие и боеприпасы закопал на участке родственников. Потерпевший выжил. Пенсионера приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, конфисковали автомобиль, на котором перевозилось оружие, и обязали выплатить соседу 700 тысяч рублей моральной компенсации. Источник: прокуратура Приморского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/17844308412997.mp4