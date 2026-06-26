Всероссийские соревнования «Амурская многодневка» проходят в Хабаровском крае

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Амурская многодневка» проходят уже в 44-й раз. Турнир продлится до 28 июня. Участники делятся на возрастные категории: до 11, 13, 15, 17 и до 19 лет, абсолютная категория, а также ветеранские группы: до 44, 54, 55 и старше. Также в программе есть командные состязания кросс-эстафеты по два и три человека. Традиционно участники живут в палаточном городке по соседству с трассой. Для них созданы все условия — полевая кухня, подвоз воды и туалеты. После соревнований организаторы проводят уборки, чтобы не оставлять после себя мусор. «Я сама участвовала в этих соревнованиях где-то с 2009 года. Они уникальны тем, что команды живут вместе. Мы все общаемся, готовим на костре. Это очень круто. Полевые условия хоть и тяжелые, но детям нравится такое», — рассказала тренер спортивного клуба «Талант» Софья Кузнецова. Турнир называют школой чемпионов — в свое время в нем участвовали такие именитые ориентировщики как 14-кратный чемпион мира Эдуард Хренников, чемпионы мира и Европы Анастасия Кравченко, Алена Трапезникова и Сергей Горланов.