Защитник Виктор Балдаев ушел из хабаровского «Амура»

Он провел в составе «тигров» целых пять с половиной сезонов подряд, став за это время любимцем хабаровских болельщиков. Защитник запомнился тем, что всегда был готов вступиться за любого своего партнера по команде, исполняя роль тафгая в «Амуре». Кроме того, он был одним из лидеров в коллективе. Но теперь Виктор Балдаев продолжит свою карьеру в хоккейном клубе «Сочи». В то же время, лучший снайпер и бомбардир «Амура» Ярослав Лихачев, который два дня назад был обменян в хабаровский клуб из ярославского «Локомотива», подписал контракт с «Амуром» сразу на три сезона.