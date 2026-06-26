Ипотечные каникулы для семей с двумя детьми продлили до полутора лет в Новосибирской области

Параллельно в публичном поле обсуждаются возможные корректировки параметров семейной ипотеки, однако официального подтверждения им пока нет. Среди предполагаемых нововведений — ограничение срока субсидирования ставки государством пятнадцатью годами с момента оформления кредита, после чего ставка вернётся к рыночному уровню. Кроме того, ставку планируют привязать к числу детей в семье. Для заёмщиков в регионах с одним ребёнком обсуждается уровень в 10%, с двумя — 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, а если в семье пятеро и более детей — 2%. Нынешние условия с 6% для семей с ребёнком до шести лет включительно предполагается сохранить лишь тем, кто внесёт половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса.