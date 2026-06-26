Ипотечные каникулы для семей с двумя детьми продлили до полутора лет в Новосибирской области

Максимальный срок каникул для этой категории составит полтора года вместо стандартных шести месяцев, предусмотренных для других жизненных ситуаций. На протяжении всего периода кредитор не вправе начислять неустойку, изымать предмет залога или обращаться к поручителю. При этом с седьмого по восемнадцатый месяц размер итоговой переплаты по договору может возрасти. Отмечается, что новая норма призвана поддержать граждан при временных финансовых трудностях и одновременно снизить риски для устойчивости кредитных организаций. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Параллельно в публичном поле обсуждаются возможные корректировки параметров семейной ипотеки, однако официального подтверждения им пока нет. Среди предполагаемых нововведений — ограничение срока субсидирования ставки государством пятнадцатью годами с момента оформления кредита, после чего ставка вернётся к рыночному уровню. Кроме того, ставку планируют привязать к числу детей в семье. Для заёмщиков в регионах с одним ребёнком обсуждается уровень в 10%, с двумя — 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, а если в семье пятеро и более детей — 2%. Нынешние условия с 6% для семей с ребёнком до шести лет включительно предполагается сохранить лишь тем, кто внесёт половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса.
Максимальный размер кредита тоже могут дифференцировать по числу детей. Минимальный первоначальный взнос по новым условиям останется на прежнем уровне в 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.