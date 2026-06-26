Мужчина из Новосибирской области получил ожоги после покоса травы

Врач пояснила, что такие реакции являются проявлением фотофитодерматита, возникающего при контакте кожи с соками некоторых растений, таких как борщевик и другие. Под воздействием солнечных лучей эти вещества вызывают ожоги, волдыри и могут оставить пигментные пятна, сохраняющиеся на длительное время.