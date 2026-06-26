Мужчина из Новосибирской области получил ожоги после покоса травы

В Искитимском районе Новосибирской области молодой человек получил ожоги кожи после работы с триммером, не используя солнцезащитные средства и закрытую одежду, сообщила врач-дерматолог кожно-венерологического диспансера Искитимской ЦРБ Мария Тельбух.
По словам специалиста, пострадавший косил траву в шортах, после чего на его коже появились высыпания.
Врач пояснила, что такие реакции являются проявлением фотофитодерматита, возникающего при контакте кожи с соками некоторых растений, таких как борщевик и другие. Под воздействием солнечных лучей эти вещества вызывают ожоги, волдыри и могут оставить пигментные пятна, сохраняющиеся на длительное время.
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Татьяна Картавых